عقيلة يناقش متطلبات درنة الأساسية

اجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع عميد بلدية درنة المستشار عبد المنعم الغيثي والطاقم الإداري والمالي بالبلدية، لمناقشة توفير المتطلبات الأساسية التي يحتاجها المواطنين في مدينة درنة.

وأكد صالح أن مدينة درنة تحتاج لتضافر الجهود لحلّ كل المختنقات التي يعاني منها السكان، مشيراً إلى ضرورة خلق توازن اجتماعي، مشيداً بامتيازها بنسيج اجتماعي متنوع.

كما وعد رئيس مجلس النواب في ختام الاجتماع، بأنه سيحيل كل مطالب واحتياجات المدينة التي تقدّم بها عميد البلدية إلى رئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة، لإنهاء الأزمات والمختنقات التي تعاني منها.

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