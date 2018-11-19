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عقيلة يناقش متطلبات درنة الأساسية

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع عميد بلدية درنة المستشار عبد المنعم الغيثي والطاقم الإداري والمالي بالبلدية، لمناقشة توفير المتطلبات الأساسية التي يحتاجها المواطنين في مدينة درنة.

وأكد صالح أن مدينة درنة تحتاج لتضافر الجهود لحلّ كل المختنقات التي يعاني منها السكان، مشيراً إلى ضرورة خلق توازن اجتماعي، مشيداً بامتيازها بنسيج اجتماعي متنوع.

كما وعد رئيس مجلس النواب في ختام الاجتماع، بأنه سيحيل كل مطالب واحتياجات المدينة التي تقدّم بها عميد البلدية إلى رئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة، لإنهاء الأزمات والمختنقات التي تعاني منها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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