استحداث قسم للخدمات في مركز امساعد الحدودي

وجه رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني باستحداث قسم للخدمات والصيانة يتبع الإدارة العامة للمنافذ في منفذ امساعد الحدودي مع مصر.

جاء ذلك باجتماع عقده الثني مع مدير إدارة المنافذ العميد بشير بن الحاج و عميد بلدية امساعد وعدد من المعنيين بالمركز الحدودي.

وقال الحكومة المؤقتة في بيان صادر عنها أنه تم الاتفاق على أن يكون القسم مؤهلا لكافة العناصر المكلفة بالمنفذ بحيث تقوم بمسؤولياتها وواجباتها المنوطة بها على أكمل الوجه.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مختصة لتقديم مقترح شامل وواف يهدف لتحديد كافة الاحتياجات (الخدمية – والصيانة ) وآليه العمل الواجب اتباعها لضمان توفير الخدمة بالشكل المطلوب.

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