الثني يبحث مع إدارة المنافذ سبل إزالة العراقيل التي تواجه سير عمل منفذ امساعد الحدودي

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأحد سير عمل منفذ أمساعد الحدودي مع مصر وذلك عقب الجولة التي أجراها خلال الأيام الماضية على رأس وفد حكومي رفيع للمنطقة.

الثني ناقش خلال اجتماع ضم بحسب الموقع الرسمي للحكومة كل من مدير إدارة المنافذ العميد السيد بشير بن الحاج وعميد بلدية أمساعد السيد صالح امعوض حسن ورئيس جمرك أمساعد العقيد مرعي إبراهيم عبد الغني أوضاع المعبر وسير العمل به.

وناقش الاجتماع الذي ضم كذلك مدير أمن منفذ أمساعد العقيد عبد الناصر إبراهيم الجحاوي وحضره كل من مستشار الثني الدكتور السنوسي صالح السنوسي ومدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا فرج الفريطيس كافة العراقيل و الصعوبات التي تواجه وتعيق عمل كافة الجهات و الأجهزة الأمنية بمنفذ أمساعد البري.

وتم الاتفاق على استحداث قسم للخدمات و الصيانة يتبع الإدارة العامة للمنافذ يعنى ويختص بتوفير كافة الخدمات للأجهزة بالمنفذ ووفقاً للاتفاق فإن القسم يمكن من خلاله لكافة العناصر المكلفة بالمنفذ القيام بمسؤولياتها وواجباتها المنوطة بها.

كنا تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مختصة لتقديم مقترح شامل وواف يهدف لتحديد كافة الاحتياجات (الخدمية – والصيانة ) وآليه العمل الواجب اتباعها لضمان توفير الخدمة بالشكل المطلوب.

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