عبدالجليل: مطالب موظفي الجامعات مشروعة

قال وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل أن مطالب موظفي الجامعات مشروعة ، معلنا أن الوزارة ستعمل كل ما في وسعها لتلبية مطالبهم .

وأضاف خلال اجتماع عقده مع نقابات موظفي الجامعات بحضور عدد من المعنيين إننا نتفهم جيدا الأوضاع المعيشية الصعبة التى يعيشها عموم العاملين بقطاع التعليم لاسيما الموظفين بالجامعات بسبب تدني المرتبات التي يتقاضونها وعدم صرف علاوة التمييز وكذلك لعدم تقديم خدمات التأمين الصحي لهم وبالأخص فى ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التى تمر بها بلادنا.

ولفت عثمان موظفي الجامعات الى أن الغلو في المطالبة بالحقوق تؤدي إلى الإضرار بحقوق الطلاب، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل جاهدة من أجل تحسين أوضاع الموظفين وعلى مختلف الأصعدة، وأنها ستقوم كخطوة أولى بتضمين أحد أعضاء النقابة في اللجنة المشكلة لإعادة صياغة لائحة تنظيم مؤسسات التعليم العالي ، كما أنها ستقوم بالتواصل مع وزارة المالية بشأن الإذن للجامعات بصرف بدل الإضافي والمكافآت المتأخرة للموظفين.

مضيفاً بأنه سيتواصل مع المجلس الرئاسي وجميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص لإيصال صوتهم، وسيقوم بإحالة الجدول المقترح لزيادة مرتبات موظفي الجامعات لمجلس الوزراء لعرضه في الاجتماع القادم.

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