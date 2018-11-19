ديوان المحاسبة يعلن توحيد الإجراءات الرقابية على المال العام بين إدارتي البيضاء وطرابلس

ليبيا – أكدت اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة البيضاء وطرابلس في ختام أعمالها أمس الأحد على وحدة الديوان والالتزام بالقوانين والمعايير المهنية لأداء المهام الفنية بإستقلالية وحياد .

المجتمعون أعلنوا بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة طرابلس الإتفاق على توحيد الإجراءات الرقابية المفروضة على الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن العام وإحقاق رقابة فاعلة عن المال العام .

وطالبت اللجنة المشتركة بإحتفاظ الديوان بحقه في الرقابة المالية على المال العام وحده دون غيره وفقاً للإعلان الدستوري والقانون إلى جانب الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التنظيمية الفاعلة والمتعلقة بالشأن الداخلي للديوان .

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