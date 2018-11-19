باشا آغا يعقد إجتماعاً أمنياً موسعاً في مركز العمليات المشتركة بطرابلس الكبرى

ليبيا – أجرى عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشا آغا أمس الأحد زيارة لمركز العمليات المشتركة طرابلس الكبرى.

الزيارة تخللت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إجتماعاً موسعاً مع آمر مركز العمليات المشتركة بطرابلس الكبري اللواء حسين خليفة ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد احمد كركوب بوزارة الداخلية وعدد من مدراء مديريات الأمن ومديري مطاري طرابلس الدولي ومعيتيقة الدولي.

واستعرض المشاركون في الاجتماع إمكانية التعاون الأمني بين كافة الأجهزة الأمنية لبسط الأمن والأمان داخل مدينة طرابلس وضواحيها.

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