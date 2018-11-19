الثني يتابع سير عمل منفذ مساعد

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مع مدير إدارة المنافذ وعميد بلدية أمساعد ورئيس جمرك مساعد، سير العمل في منفذ مساعد الحدودي، خلال اجتماع عُقد عقب زيارته للمنفذ الأيام القليلة الماضية.

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة أوضاع المنفذ الحدودي من مختلف الجوانب، واستعراض السبل والحلول لتذليل العراقيل والصعوبات التي تواجه وتعيق عمل كافة الجهات والأجهزة الأمنية بالمنفذ.

وتم الاتفاق على استحداث قسم للخدمات والصيانة يتبع الإدارة العامة للمنافذ، ويعنى ويختص بتوفير كافة احتياجات المنفذ من تجهيزات ومعدات.

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