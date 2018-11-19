وفد ليبي يشارك بمؤتمر ” مالية واستثمار ” في الجزائر

شاركت وزارة المالية في حكومة الوفاق بالمؤتمر الوزاري الثالث ” مالية و استثمار 5 زائد 5″ الذي عقد أمس الأحد بالعاصمة الجزائرية ، وحضره وزراء مالية اتحاد المغرب العربي و العديد من الدول .

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها أن الوفد الليبي كان ممثلا بوكيل الوزارة المبروك محمد غيث و عمر الحكيمي ، مشيرة الى أن المؤتمر فرصة لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمالية والاستثمار .

كما بحثوا ملف الجمارك والسياسة الضريبية بالنسبة للاستثمار، والشؤون المالية والاستثمار المتعلقة بالتغيرات المناخية ، والتحول فى مجال الطاقة.

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