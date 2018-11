المتوسط:

أعلنت حكومة الوفاق الوطني، أن يوم الثلاثاء غدا أجازة رسمية في كافة الهيئات والمؤسسات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضحت حكومة الوفاق ، على جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية الالتزام بالقرار وتنفيذه.

