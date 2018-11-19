وكيل داخلية الوفاق لشؤون الهجرة يطرح حلولاً لإنهاء أزمة المهاجرين المعتصمين بميناء مصراتة

ليبيا – إجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أمس الأحد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس مع سفراء وممثلي الدول التي يتواجد رعاياهم داخل الباخرة في ميناء مصراته والرافضين للتجاوب مع السلطات الليبية لأنها هذه الأزمة.

الشيباني أكد على ضرورة العمل وبأسرع وقت مع فريق التفاوض وإشراك السفارات لحلحلة هذه الأزمة الإنسانية وطرح بعض الحلول على المهاجرين وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة.

وأشار إلى أنه من ضمن الحلول المقترحة هو العودة الطوعية لبلدانهم أو توفير بلد ثالث وبالتعاون مع المنظمات يقوم باستضافتهم حسب الشروط التي تراها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية بأن الوزارة تتعامل مع هذه الأزمة بكل القيم الإنسانية بعيداً كل البعد عن العنف كحل نهائي.

وفي ذات السياق بحث الشيباني مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في ليبيا أزمة المهاجرين غير الشرعيين على متن الباخرة المتواجدة في ميناء مصراتة.

وشدد على ضرورة التعاون مع كل المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة في التفاوض مع هؤلاء المهاجرين، مشيراً إلى أنه في حالة رفض هؤلاء المهاجرين التفاوض سيتم اللجوء إلى تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة وإعتبارهم متسللين حتى لا تكون هذه الأزمة ذريعة يعمل بها المهاجرين كورقة ضغط لتحقيق مطالبهم غير القانونية.

يشار إلى أن سفينة شحن تحمل إسم (NIVIN) كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة الاسبوع الماضي قفد صادفت قارب لمهاجرين غير شرعيين يكاد يغرق في المتوسط وأنقذهم طاقم السفينة إلا أن المهاجرين رفضو النزول في مناء مصراتة وإعتصموا داخل السفينة وهم يصرون على نقلهم إلى إيطاليا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية