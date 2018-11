عقيلة صالح : توحيد المؤسسة العسكرية في مرحلته الأخيرة

المتوسط:

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إن عملية توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا في المرحلة الأخيرة.

وأوضح ، أن مصر تقوم بجهود حثيثة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، وأن عمل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا في مراحله الأخيرة.

وأكمل، أن الانتخابات ستكون طبقا للدستور إذا استفتي عليها بالقبول من الشعب الليبي، أما إذا رفض فإننا نحتاج إلى وقت للوصول إلى دستور توافقي يحظى بقبول كل الليبيين، لذلك سيكون هناك انتخاب رئيس مؤقت للبلاد طبقا للإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014، وبعد اعتماد الدستور سيتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للدستور الذي استفتي عليه..

