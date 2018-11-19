العباني: جميع الأجسام السياسية الحالية أصبح همها الوحيد البقاء في السلطة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أمس الاحد أن الحل في ليبيا يكمن في الإسراع في دعم الجيش ورفع حظر التسليح عنه.

العباني أوضح في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أن إجراء أي انتخابات نيابية أو رئاسية في ليبيا لاختيار رئيس للدولة وبرلمان جديد وذلك وفقاً لقرار مجلس النواب رقم 5 لعام 2014 لابد من دعم الجيش الوطني أولاً ثم إيجاد صيغة قانونية لإجراء تلك الانتخابات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المجالس في ليبيا استنفدت شرعيتها وأصبحت منتهية الصلاحية فلم تعد صالحة للعب دور سياسي ، لافتاً إلى أن استمرار وجودها على الساحة السياسية ولعب دور في المشهد السياسي ستكون آثاره سلبية.

وأوضح العباني أن القائمين على المشهد السياسي حالياً أصبح همهم الوحيد البقاء بالسلطة أطول وقت ممكن وحصد مزاياها والالتصاق بمقاعدها حماية لمراكزهم ومصالحهم وإمعاناً في مزيد من الفساد وإغراقاً لسفينة الوطن في الوحل.

العباني شدد على ضرورة حل هذه المجالس وتخليص الملتصقين بمقاعدها في أسرع وقت ممكن من أجل النهوض بالوطن والتوجه نحو إنتخابات نزيهة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية