الشاطر: أتمنى بأن يأتى المؤتمر الجامع بحل ينقذ ليبيا من الانهيار

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر إنه عندما اندلعت ما وصفها بـ”الانتفاضة” حدث فراغ سياسي فتنادى الوطنيون وتم تشكيل بالتراضي مجلس وطني انتقالي ليملأ الفراغ.

الشاطر إعتبر في تدوينة له عبر صفحته الشخصبة على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أن ما يحدث الآن هو إندلاع فوضى سياسية وعسكرية لم تتمكن الأجسام الحالية من حسمها، معبراً عن تمنياته بأن لا يستثني الموتمر الجامع التيارات المتعددة ويأتي بحل ينقد ليبيا من الانهيار.

يشار إلى أن المبعوث الاممي إلى ليبيا قد أعلن في إحاطته الاخيرة لمجلس الامن عن إنعقاد المؤتمر الجامع في يناير 2019 ليتفق من خلاله الليبيون على المضي في استكمال الخطة الاممية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر يونيو 2019.

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