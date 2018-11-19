امساعد.. شحنات مهربة بإقرارات جمركية مزورة

تمكن رجال التحريات بقسم مكافحة التهريب والمخدرات في بنغازي، من ضبط شاحنة محملة بالمواد الغذائية كانت ضمن خمسَ عشرة شاحنة مهرّبة بإجراءات مزورة من منفذ امساعد الحدودي، وتجري التحقيقات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها.

ونوّه قسم مكافحة التهريب والمخدرات بأن السيطرة على منفذ امساعد تحتاج إلى وقفة قوية وجادة، والضرب بيد من حديد على المهربين والمزوّرين والمجرمين الذين يتخذون من منفذ امساعد مرتعاً خصباً لهم بسبب ضعف السلطات فيه.

كما أوضح القسم من خلال ما نشره عبر صفحته الخاصة على فيسبوك، أنه تبيّن من خلال التحقيقات أنَّ المهربين يقومون بتزوير الإقرارات الجمركية وتسليمها لسائق الشاحنة ليتمكّن من العبور بها من المنفذ، في حين يخفيها ليظهر بدلا عنها فاتورة شراء داخلية بعد اجتيازه مدينة طبرق، كي يتمكن من الإفلات من نقاط الاستيقاف داخل المدينة، باعتبار أن البضائع تم شراؤها من الداخل.

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