مطار معيتيقة “يعمل” رغم اعتصام الطيران المدني

أكد مدير مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب، الاثنين، استمرار الحركة الملاحية في المطار، ووجود موظفي الإدارة الفنية المعتصمين.

بدوره حذر رئيس النقابة الأساسية لإدارة الشؤون الفنية بمصلحة الطيران بشير الكوني، في تصريح للرائد، من استمرار فتح المجال الجوي، مشيرا إلى أن مصلحة الطيران لا تعير اهتماما لمخاطر غياب موظفي الشؤون الفنية، وأن انقطاع الكهرباء أو التواصل بين الطائرة والإدارة قد يسفر عن كارثة، وفق قوله.

وشدد الكوني على أن استمرار حركة الملاحة الجوية أمر “غير قانوني ويشكل خطورة على الملاحة”، مضيفا أنهم يواصلون اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي دون أن يتواصل معهم أحد من مصلحة الطيران المدني.

يذكر أن موظفي مصلحة الطيران المدني اعتصموا منذ الأحد مطالبين بالحد من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين وإيجاد لائحة تنظم عملهم.

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