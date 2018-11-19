توقعات طقس ليبيا اليوم..

توقع خبراء الطقس في المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير صادر اليوم عن حالة الطقس أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بامتداد لمنخفض جوي مع تساقط للامطار الخفيفة على مناطق الجفرة والحمادة الاربعاء القادم.

واشار التقرير إلى أن المنخفض الجوي في المناطق الغربية يتسبب في رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وقال التقرير إلى أنه ومن المتوقع تكاثر السحب يوم الاربعاء على مناطق الجفرة والحمادة واحتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر.

وبحسب التقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليـوم على مناطق الشمـال الغربـي ما بين ( 22 – 28 ) مْ وعلى مناطق الشمال الشرقي ما بين ( 21 – 27 )مْ ومناطق الجنوب ما بين ( 26 – 32 )مْ، مشيراً إلى أن درجات الحرارة تسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق .