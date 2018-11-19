الداخلية تكشف مضمون مداخلة باشاغا في باليرمو

كشفت وزارة داخلية الوفاق عن أبرز ما تضمنته مداخلة الوزير فتحي باشآغا خلال الاجتماع الأمني الذي عقد في الـ12 من نوفمبر على هامش مؤتمر باليرمو الدولي.

الوزارة أشارت في بيان صحفي لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى تأكيد باشآغا خلال مداخلته على ضرورة إنهاء الانقسام من خلال اتخاذ قرارات وإجراءات واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي، تدعم التوافق الوطني في ليبيا وتوحد المؤسسات الأمنية والاقتصادية ودعم الترتيبات الأمنية التي سيبدأ تنفيذها من خلال رفع الحظر، وإن كان ذلك بشكل جزئي عن تسليح الأجهزة النظامية، ودعم الأجهزة التابعة لوزارة داخلية الوفاق بالتدريب والتجهيزات الفنية .

وتضمنت المداخلة أيضا بحسب البيان الدعوة إلى التزام دولي بحصر التواصل والاتصال مع الأجهزة النظامية دون غيرها، وتجفيف مصادر تمويل التشكيلات المسلحة غير المنضبطة وملاحقتها وفرض العقوبات عليها، وحث المنظمات غير الحكومية التي تتدخل في الشأن الليبي على التعاون مع القنوات الشرعية من أجل تحقيق عوامل الاستقرار في ليبيا .

وأشار البيان إلى مطالبة باشآغا خلال مداخلته بالعمل الجاد على دعم مشروع توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا ودعم الجهود الليبية في إطلاق مشروع وطني لجمع السلاح ووضعه تحت تصرف السلطات العسكرية النظامية من خلال إنشاء صندوق برعاية الأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية