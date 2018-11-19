عبدالجليل: نتفهم مطالب موظفي الجامعات وملتزمون بتحسين أوضاعهم المالية

قال وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، الاثنين، إن الوزارة ستقوم بالتواصل مع وزارة المالية بشأن الإذن للجامعات بصرف بدل الإضافي والمكافآت المتأخرة للموظفين.

وأضاف عبد الجليل، خلال اجتماع عقده الأحد مع نقابات موظفي الجامعات، أنه يتفهم جيدا الأوضاع المعيشية الصعبة التى يعيشها عموم العاملين بقطاع التعليم لاسيما الموظفين بالجامعات؛ بسبب تدني المرتبات التي يتقاضونها، وعدم صرف علاوة التمييز.

وأضاف عبد الجليل أن الوزارة ستقوم كخطوة أولى بتضمين أحد أعضاء النقابة في اللجنة المشكلة لإعادة صياغة لائحة تنظيم مؤسسات التعليم العالي، وأنه سيقوم بإحالة الجدول المقترح لزيادة مرتبات موظفي الجامعات لمجلس الوزراء؛ لعرضه في الاجتماع القادم.

وأكد عبد الجليل تضامنه مع الموظفين بالجامعات فى المطالبة بحقوقهم والتزام الوزارة بوعودها التى قطعتها على نفسها فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المادية لكافة العاملين، منبها موظفي الجامعات إلى مغبة الوقوع في الغلو في المطالبة بالحقوق؛ لئلا تؤدي إلى الإضرار بحقوق الطلاب.

يشار إلى أن نقابات الموظفين بالجامعات قد أعلنت عزمها الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من 13نوفمبر الحالي؛ للمطالبة بتحسين ظروفهم المادية.

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