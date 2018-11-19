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مدير أمن يفرن العميد فيصل كافو يفتتح صباح الاثنين المبنى الجديد المخصص لقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن يفرن.

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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