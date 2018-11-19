The post مدير أمن يفرن العميد فيصل كافو يفتتح صباح الاثنين المبنى الجديد المخصص لقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن يفرن. appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
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