عبدالجليل: مطالب موظفي الجامعات مشروعة وسنعمل على تلبيتها

ليبيا – أكد وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل خلال إجتماع عقده أمس الأحد مع نقابات موظفي الجامعات بحضور رئيس لجنة التعليم بالبرلمان ورئيس جامعة طرابلس وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على تفهمه للأوضاع المعيشية لعموم العاملين بقطاع التعليم.

عبد الجليل قال بحسب المكتب الإعلامي لتعليم الوفاق :”إننا نتفهم جيدا الأوضاع المعيشية الصعبة التى يعيشها عموم العاملين بقطاع التعليم لاسيما الموظفين بالجامعات بسبب تدني المرتبات التي يتقاضونها وعدم صرف علاوة التمييز وكذلك لعدم تقديم خدمات التأمين الصحي لهم وبالأخص فى ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التى تمر بها بلادنا”.

وأضاف عبد الجليل بأنه يدرك تماما حجم التفاوت فى مرتبات العاملين بقطاعات الدولة المختلفة وأن هذه الأسباب هي ما اضطرت موظفي الجامعات إلى الدخول فى إضراب عن العمل ،مؤكدًا تضامنه مع الموظفين بالجامعات فى المطالبة بحقوقهم والتزام الوزارة بوعودها التى قطعتها على نفسها فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المادية لكافة العاملين والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة كافة.

وتابع وزير التعليم قائلاً :” مطالب موظفي الجامعات مشروعة وسنعمل كل ما في وسعنا لتلبيتها ونأمل تقنينها لئلا تضر بحقوق الطلاب”.

ونبه موظفي الجامعات من مغبة الوقوع في الغلو في المطالبة بالحقوق لئلا تؤدي إلى الإضرار بحقوق الطلاب، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل جاهدة من أجل تحسين أوضاع الموظفين وعلى مختلف الأصعدة وأنها ستقوم كخطوة أولى بتضمين أحد أعضاء النقابة في اللجنة المشكلة لإعادة صياغة لائحة تنظيم مؤسسات التعليم العالي.

ولفت عبد الجليل إلى أن الوزارة ستقوم بالتواصل مع وزارة المالية بشأن الإذن للجامعات بصرف بدل الإضافي والمكافآت المتأخرة للموظفين ، مضيفاً بأنه سيتواصل مع المجلس الرئاسي وجميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص لإيصال صوته بالإضافة إلى إحالة الجدول المقترح لزيادة مرتبات موظفي الجامعات لمجلس الوزراء لعرضه في الاجتماع القادم.

وفيما يخص تقلد المناصب القيادية بالجامعات، طالب عبد الجليل النقابات بضرورة تقديم تصور واضح المعالم حول الوظائف الإدارية التي يتولاها الموظف لدراسته والنظر فيه.

يُشار إلى أن نقابات الموظفين بالجامعات أعلنت عزمها الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من اليوم الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري للمطالبة بتحسين ظروفهم المادية والإدارية.

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