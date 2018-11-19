بن شرداة: مجلسي النواب والدولة مستائين بسبب تجاهل مؤتمر باليرمو لإتفاقهم بشأن تغيير الرئاسي

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية ليس امتداداً لمؤتمر باريس الذي عقد في مايو الماضي بل جاء لإفشاله بسبب الصراع الفرنسي الإيطالي حول الملف الليبي.

بن شرادة أكد في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية وتابعته صحيفة المرصد على أن دليل ذلك هو الضجة الإعلامية التي صاحبت الأيام الأولى عند الإعلان عن مؤتمر باليرمو والمراشقة بين الإيطاليين والفرنسيين.

وتابع قائلاً :” لا وجه للتشابه بين المؤتمرين فمؤتمر فرنسا كان ناجحاً في جمع الأطراف الأربعة والخروج ببيان واضح وبمدة زمنية محددة ينص على انتخابات على أسس دستورية وإصدار قانون الانتخاب في شهر سبتمبر وانتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر واستمرار الحوار العسكري وتضمين الاتفاق السياسي”.

وإعتبر أن مؤتمر باليرمو تجاهل مسألة توحيد السلطات الليبية وركز على دعم حكومة طرابلس رغم محدودية سيطرتها على أراضي البلاد، لافتاً إلى أن ما وصفه بـ “استياء” مجلس الدولة والبرلمان من تجاهل المؤتمر بخصوص اتفاق المجلسين لتوحيد السلطة التنفيذية مما زاد شك المجلسين في نية المجتمع الدولي في حل الأزمة الليبية.

بن شرادة أشار إلى أن المشاركين في المؤتمر من الليبيين لاحظوا أن هناك تدخل سافر من دول بعينها بفرض آرائها مقابل تجاهل الوفود الليبية، مضيفاً أن المؤتمر تركز على دعم حكومة طرابلس التي يعلمون أنها لا تسيطر على 10% من ليبيا دون مناقشة توحيد البلاد ولوحظ أن هناك اجتماعات موازية بخصوص ملفات اقتصادية ليس لها أهمية في الوقت الحالي بحسب تعبيره.