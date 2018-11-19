عقيلة صالح: العقوبات الدولية ضدي تهدف إلى إبعادي عن المشهد السياسي

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن العقوبات الدولية التي فرضت ضده تهدف إلى إبعاده عن المشهد السياسي في ليبيا، لأن هناك من يعتقد أنه سببا في عدم اعتماد حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن المجلس الرئاسي.

وقال صالح في مقابلة خاصة أجرته معه قناة 218 ونشرت أمس الأحد، إنه “سأل مسؤولين من إيطاليا وفرنسا عن سبب العقوبات الدولية ضده لكنهم لم يقولوا له سببا جوهريا”، وهو ما يدفعه إلى الاعتقاد أن عدم اعترافه بشرعية المجلس الرئاسي ورئيسه فايز السراج هو السبب الذي يُعاقَب عليه.

وأضاف صالح، أن من أسباب فرض العقوبات ضده، هي رفضه الدائم للتدخل الأجنبي في ليبيا، وسعيهم لفرض أشخاص على الليبيين، وأيضا انحيازه منذ البداية لليبيا والليبيين، على حد قوله.

ودافع صالح، بشدة عن عمل مجلس النواب وأدائه، معتبرا أن هذا الجسم السياسي الشرعي هو الجسم السياسي الوحيد الذي دافع ويُدافع عن كرامة الليبيين ويحافظ عليها، مشيرا إلى أن المجلس قد أقر طيلة السنوات الماضية العديد من القوانين المهمة والمطلوبة من جانب الليبيين لتحسين حياتهم.

وأقر صالح، بعرقلة عدة جلسات مهمة لمجلس النواب بسبب غياب العديد من النواب، متفقا في ذلك مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، مؤكدا أن رئيس البرلمان لا يتحمل مسؤولية هذا التعطيل، وأنه ستكون هنالك معالجة رادعة لهذه الغيابات.

ودعا رئيس مجلس النواب، الأعضاء الذين ينتقدون ويُهاجِمون من تونس ومصر إلى أن يأتوا إلى مقر المجلس وممارسة أدواتهم التشريعية والرقابية من داخل هذا المقر وليس من خارجه، مشيرا إلى أن المجلس يعمل بميزانية بسيطة لا تتجاوز مئة مليون دينار.

وأوضح عقيلة صالح، أن هذه الميزانية مخصصة للمرتبات والنفقات وشؤون ضيافة الوفود، معتبرا أن هذه الميزانية ليست كبيرة، وأنها خاضعة لتدقيق الجهات الرقابية في شرق البلاد، على حد قوله.

وعن مؤتمر باليرمو حول ليبيا الذي عقد الأسبوع الماضي، أكد صالح أن المؤتمر يعد امتدادا لمؤتمر باريس الذي عقد أواخر شهر مايو الماضي، موضحا أن “الليبيين يذهبون إلى هذه المؤتمرات لأنهم في ظل أزمتهم السياسية يجب أن يسمعوا من المجتمع الدولي حلولا مقترحة، وأن يُسْمِعوا هذا المجتمع نظرتهم وموقفهم، وحقيقة ما يعانون منه فعلاً”، وفق قوله.

يذكر أن عقيلة صالح قد شارك في مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا الذي عقد خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة غلى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر