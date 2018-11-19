الرئاسي يعلن أن غدا الثلاثاء عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن يوم غدٍ الثلاثاء عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة كافة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وطالب المجلس في قراره الصادر اليوم الإثنين، بأن تراعي المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة، ويحفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.

يشار إلى أن ليبيا كغيرها من الدول الإسلامية تحتفل في يوم 12 ربيع الأول من كل عام هجري بذكرى مولد النبي صلى الله علي وسلم، والذي يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام غدا الثلاثاء.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قد طلب من وزير الداخلية المفوض ورئيس الهيئة العامة للأوقاف في حكومته باتخاذ ما يلزم من إجراءات استعداداً للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وتأمين الاحتفالات سواء في المساجد أو الزوايا أو الساحات العامة والميادين.

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