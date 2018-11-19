مسؤول عسكري إيطالي: سياسة بلادنا أحرقت الدبلوماسية التاريخية مع الليبيين بتأييد خيارات شنيعة

قال وكيل وزارة الدفاع الإيطالي أنجيلو توفالو، إن “سياسة بلاده أحرقت في السنوات الأخيرة الميزة الدبلوماسية التاريخية القائمة مع الليبيين، بتأييد خيارات شنيعة من قبل بلدان ثالثة قررت للأسف أن تلعب بورقة الهجوم العسكري”.

وأكد توفالو في مقابلة نشرتها صحيفة “لا ڤيريتاه” الإيطاليو اليوم الإثنين، أن إيطاليا تبني بالتزام علاقة جديدة مع ليبيا أساسها الثقة، مبينا أن علاقاتهم مع ليبيا كانت تقوم دائماً على أساس احترام الهويات الوطنية المختلفة وتعزيز الخصائص الاجتماعية والاقتصادية المميّزة.

وأوضح توفالو، أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان يقيّم في تلك المرحلة، إعطاء الثقة لمن اقترحوا باستخفاف كبير حل حرب ضارة ضد نظام القذّافي، وندموا بعدها ببضعة أشهر، وذلك بسبب عدم الاستقرار الذي تلاها الذي قوض الأمن العالمي، وفق قوله.

وأشار وكيل وزارة الدفاع الإيطالي، إلى أن “ليبيا اليوم بفضل العمل المتواصل الذي يقوم به رئيس وزراء بلاده جوزيبي كونتي والحكومة الإيطالية برمتها، تعرب مرة أخرى عن تقديرها لنهجنا الدبلوماسي الصريح والقائم على الاحترام”، وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وكانت إيطاليا قد نظمت مؤتمرا دوليا حول ليبيا وعقد في عاصمة إقليم صقلية باليرمو خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، والذي شهد مشاركة واسعة من الأطراف المحلية والدولية الفعالة، وبحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

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