سرقة كوابل وخطوط كهربائية في منطقة الرحيبات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام خارجين عن القانون بمنطقة الرحيبات بسرقة كوابل تقدر بمسافة 250 متراً .

وأضافت في بيان صادر عنها عن تعرض خط ظاهر الرحيبات للسرقة وبمسافة تقدر 20 كيلو متراً .

وناشدت الشركة وزارة الداخلية والمجلس البلدي الرحيبات وكافة الجهات الاعتبارية والامنية بالمنطقة لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من السرقة والتعديات المستمرة والمتكررة والتي تتسبب في انقطاع الكهرباء على بعض المناطق وعدم استقرار الشبكة الكهربائية بالإضافة الي الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الشركة العامة للكهرباء جراء أعمال السرقة والتعديات.

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