استمرار سرقة الكوابل الكهربائية في غياب الرادع

أعلنت دائرة الإعلام في الشركة العامة للكهرباء قيام مجموعة خارجة عن القانون في منطقة الرحيبات بسرقة كوابل كهربائية تقدر بمسافة 250 مترا.

بيان صحفي للدائرة أشار إلى ما أسماها أيادي الشر التي تعبث بمكونات الشبكة الكهربائية من دون رقيب أو حسيب، مبينا بأن مجموعة أخرى خارجة عن القانون قامت أيضا خلال الأيام الماضية بسرقة خط ظاهر الرحيبات الذي يقدر بمسافة 20 كيلو مترا.

وناشدت الدائرة وزارة الداخلية والمجلس البلدي الرحيبات وكافة الجهات الاعتبارية والأمنية في المنطقة بحماية مكونات الشبكة الكهربائية من السرقة والتعديات المستمرة والمتكررة التي تتسبب في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق وعدم استقرار الشبكة بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الشركة العامة للكهرباء جراء أعمال السرقة والتعدي على الممتلكات العامة.

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