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العامة للكهرباء تنهي صيانة محطة المجرورة

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن انتهاء من الصيانة الدورية للمحطة المجرورة سد غان جهد 11/30 ك.ف. الصيانة قام بها فنيو ومهندسو فرق صيانة الجهد المتوسط غريان .

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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