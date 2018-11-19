العامة للكهرباء تنهي صيانة محطة المجرورة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن انتهاء من الصيانة الدورية للمحطة المجرورة سد غان جهد 11/30 ك.ف. الصيانة قام بها فنيو ومهندسو فرق صيانة الجهد المتوسط غريان .
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قناة ليبيا الاقتصادية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
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