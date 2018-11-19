العتوق والحداد يبحثان سبل خدمة الطلبة الدارسين بالخارج

بحث مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة تعليم الوفاق محمد العتوق مع وكيل وزارة خارجية الوفاق حسام الحداد، سبل تعزيز التعاون في المجالات المشتركة.

ووفقا لبيان صحفي نشرته وزارة تعليم الوفاق على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فقد جرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب الحداد مناقشة أوجه التعاون والتنسيق لمتابعة الملحقيات الأكاديمية وتفعيل دورها في خدمة الطلبة الدارسين بالخارج.

وأعرب العتوق في تصريح للمكتب الإعلامي لوزارة تعليم الوفاق عن رضاه التام عن النتائج التي خلص إليها اللقاء “المثمر” لافتا إلى السعي لعقد اجتماعات ثنائية دورية لتعميق مستوى التعاون بين الوزارتين من أجل تهيئة الظروف الملائمة لعمل الملحقين الأكاديمين بالملحقيات الأكاديمية بالخارج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية