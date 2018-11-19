مستشفى المقريف بأجدابيا يستقبل 46 حالة تسمم غذائي

أكد مصدر طبي من داخل مستشفى أحمد المقريف التعليمي في أجدابيا وصول 46 حالة تسمم غذائي، غادر أغلبهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

وقال مصدر للرائد، الاثنين، إن حالات التسمم من مختلف الأعمار، واستقبلها قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى بين مساء السبت وظهر الأحد، مشيرا إلى أن التسمم ناتج عن تناولهم أطعمة فاسدة بأحد مطاعم المدينة، مرجحا أن يكون التلوث في مادة “المايونيز”.

يذكر أن رئيس فرع الحرس البلدي أجدابيا، العقيد حمد بوسدرة أكد في تصريحات إعلامية احتجاز الشخص المسؤول عن المطعم من الجنسية المصرية، وإغلاق المطعم.

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