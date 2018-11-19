تعليم الوفاق تبحث مع وكيل الخارجية سبل تفعيل دور الملحقيات الأكاديمية لخدمة الطلاب في الخارج

ليبيا – بحث مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين في وزارة تعليم الوفاق محمد العتوق أمس الأحد مع وكيل وزارة الخارجية حسام الحداد أوجه التعاون والتنسيق لمتابعة عمل الملحقيات الأكاديمية بالخارج وتفعيل دورها في خدمة الطلاب المبعوثين للدراسة بالخارج.

الجانبين إتفقا بحسب المكتب الإعلامي التابع لتعليم الوفاق على عدة مواضيع من شأنها تنظيم عمل الملحقيات الأكاديمية بالسفارات الليبيه بالخارج وتفعيل دورها لتقديم أفضل الخدمات للطلاب الليبيين الدارسين بالخارج.

وأعرب العتوق عن رضاه التام عن النتائج التي خلص إليها اللقاء واصفاً إياه بالمثمر، لافتاً إلى أنه ستكون هناك اجتماعات ثنائية دورية لتعميق مستوى التعاون بين الوزارتين من أجل تهيئة الظروف الملائمة لعمل الملحقين الأكاديمين بالملحقيات الأكاديمية بالخارج.