اجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع عميد بلدية درنة المستشار عبد المنعم الغيثي والطاقم الإداري والمالي بالبلدية،

وناقش اللقاء توفير المتطلبات الأساسية التي يحتاجها المواطنين في مدينة درنة.

وأكد صالح أن مدينة درنة تحتاج لتضافر الجهود لحلّ كل المختنقات التي يعاني منها السكان، مشيراً إلى ضرورة خلق توازن اجتماعي.

