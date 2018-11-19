النهر الصناعي البدء في تعبئة المسار الأوسط وعودة المياه بشكل تدريجي لمدينة طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي عودة انسياب المياه الي مدينة طرابلس بشكل تدريجي.

وقال الجهاز في بيان نشره علي موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك ” ان انسيتب المياه بدأ يوم بلغ يوم السبت الماضي وان معدل التدفق المائي إلي مدينة طرابلس ومدن الساحل مصراتة، زليتن، الخمس عبر المسار الشرقي إلي 400.000 ألف متر مكعب.

وقال البيان ان العمل تعبئة المسار الأوسط وفق الشروط الهندسيه وبشكل تدريجي بدأ يوم أمس الأحد. وناشدت غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونه سهل الجفاره كافة المشاريع الزراعيه بالإلتزام بتعليمات الغرفه وعدم تجاوزها.

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