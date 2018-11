المتوسط:

أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي، الاثنين، أن مدير مديرية الأمن بالمدينة يتحمل مسئولية غلق مقر البلدية؛ لمنحه المعتصمين رسالة بالموافقة دون إذن البلدية أو معرفة مطالبهم.

وأوضح الخيالي، خلال تصريحات صحفية ، ” أن مقر البلدية سيبقى مغلقا إلى حين إعادة فتحه من قبل المحتجين الذين أغلقوه”.

وأضاف، أنه أبلغ كل الجهات الأمنية المختصة بهذا العمل التخريبي.

