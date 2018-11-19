الوفاق والمؤقتة تعلنان غداً الثلاثاء عطلة رسمية إحتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف

ليبيا – أعلنت حكومة الوفاق بان يوم غداً الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018 عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة بمناسبة المولد النبوي الشريف .

وحسب القرار (1519) الصادر اليوم تراعى المرافق ذات الخدمات الانسانية والأمنية والعاجلة ويحفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة .

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ومن جانبها أعلنت الحكومة المؤقتة في المنطقة الشرقية أيضاً بأن يوم الغد الثلاثاء عطلة رسمية أيضاً ، مستثنيةً من هذا القرار المؤسسات والجهات العامة التي يتطلب طبيعة عملها التواجد بمقراتها.

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