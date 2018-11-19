بين الباعة المتجولون و تشديد الحرس البلدي تباع الألعاب النارية

انتشرت خلال هذه الأيام بساطات الباعة المتجولون في الكثير من المناطق لعرض المستلزمات والالعاب النارية الخاصة باحتفال المولد النبوي الشريف رغم تشديد جهاز الحرس البلدي علي عدم تسويق مثل هذه المنتجات الخطرة علي صحة الأطفال ” ليبيا الاقتصادية ” تجولت لتنقل واقع الحال .

محمد الاربش ” صاحب بسطة عرض ” قال تعتبر هذه الفترة موسم لتسويق بعض البضائع التي تعتبر طقوس مرافقة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأضاف أسعار المستلزمات من شموع وقناديل العاب ضوئية ونارية متفاوتة وحسب الامكانيات فكما توجد بضائع درجة أولي هناك بضائع مقلدة وآخري متدنية الجودة.

كما قال المستلزمات ذات صناعات متعددة منها المصرية والتركية والصينية وتعتبر نسب الإقبال من قبل المواطنين معقولة وفي زيادة أكثر كلما اقترب الموعد.

هاني ساسي “اب 4 اطفال ” قال رغم الظروف الاقتصادية ومشاكل السيولة وارتفاع الأسعار ومع هذا لانستطيع أن نحرم الأطفال من هذه المناسبة.

وأضاف نجبر كاهالي علي تسوق هذه المستلزمات احتراما لمشاعر أبنائنا الذين للأسف لا يفتقدون الترفيه.

سالمة بن الحسن “ام 2 اطفال ” قالت التقليد الأعمى للعائلات يجبرنا على شراء مثل هذه المنتجات رغم أننا نعي خطورتها علي صحة أبنائنا.

وأضافت الخيارات متعددة وبإمكان الأهالي تسوق الألعاب الإلكترونية والكهربائية والابتعاد عن الألعاب النارية .

حسين الشريف تاجر قال الألعاب الموجودة تتنوع حسب الفئات العمرية معتبرا أن معدلات التسويق تعتبر منخفضة بالمقارنة بالإعوام السابقة .

وأضاف نسعي لتوفير البضائع ذات الجودة العالية وبأسعار تتوافق وذوي الدخول المحدودة.

كما قال تبلغ حجم الأرباح خلال هذا الموسم نحو 250 الف دينار وهو مايعجبك انخفاض كبير عن السنوات السابقة.

يوسف القيلوشي المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي قال ينتشر بيع الألعاب النارية رغم الجهود المبذولة مضيفا مايشجع هؤلاء التجار هو إقبال المواطنين علي الشراء تنبيهات الجهات الرسمية ورغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها ليبيا .

وأكد أن وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي شنت حملات للتفتيش نتج عنها مصادرة كميات كبيرة من البضائع الضارة والفاسدة والتي منها الألعاب النارية.

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