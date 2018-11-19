عقيلة صالح يعلق حول إمكانية ترشح سيف الاسلام القذافي للرئاسة

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن سيف الإسلام القذافي له الحق فى الترشح للرئاسة الليبية ما يكن هناك عائق قانوني، كما هو معمول به فى كل العالم.

وقال عقيلة صالحى، إن من حق رموز النظام السابق معمر القذافي الاستعانة في بناء الدولة، مالم يكن على ذمة قضية أخرى، وهو حق أساسي لكل مواطن.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي إن دور القبائل الليبية في ليبيا كان فاعلا خلال السنوات الماضية، مضيفًا “كما هو معروف بأن الشعب الليبي يتكون من عدة قبائل وهي نسيج اجتماعي متماسك، حيث أنه عندما انهار النظام وفقد القانون هيبته كان للعرف السائد في البلاد هو ما يطبقه المشائخ والأعيان، الدور الكبير الذي حفظ الأمن، هذا كما قامت القبائل برفع الغطاء الاجتماعي للخارجين عن القانون، وكذلك العادات والتقاليد موجودة قبل الدولة ذاتها، وبالتالي سيكون لهذه القبائل دور مهم لدعم الأجسام المنتخبة لبناء دولة المؤسسات والقانون”.

المصدر/ موقع أهل مصر