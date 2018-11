المتوسط:

اجتمعت نائبة الممثل الخاص ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو، الإثنين، وفدًا من الجنوب الليبي ووزارة شؤون النازحين.

وناقش الاجتماع الاحتياجات الإنسانية وسبل الاستقرار في الجنوب.

ويعاني الجنوب الليبي من إهمال الحكومات وغياب الخدمات الحكومية والأمن وانتشار العناصر المسلحة.

