الإجراءات اللازمة لتدقيق قاعدة البيانات الوطنية على طاولة الكبير والسراج

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير اليوم الاثنين برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وذلك بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

حيث حضر الاجتماع كل من وزراء المالية والداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات.

وحضر الاجتماع أيضاً و عضو لجنة إدارة الهيئةالعامة للمعلومات، والمستشار الفني لرئيس المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى مدير مشروع أرباب الأسر الليبية، و مستشاري محافظ مضرف ليبيا المركزي.

هذا ويأتي الاجتماع في إطار متابعة ما تم إتخاذه من إجراءات بشأن مراجعة وتدقيق قاعدة البيانات الوطنية وتنسيق الجهود بين الأطراف ذات العلاقة.

