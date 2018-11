السلاك ينفي تصدير النفط مقابل الغذاء

نفى الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد السلاك الاثنين، الأخبار المتداولة حول اتفاق ليبيا مع تونس للعودة إلى ما يعرف بـ”آلية المقاصة” عبر استيراد تونس النفط الليبي مقابل السلع.

وأضاف السلاك في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :

“ننفى نفيًا قاطعًا ما يتم تداوله بشأن تصدير النفط إلى الجانب التونسي مقابل سلع غذائية”.

يشار أن وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أكد خلال جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التونسي الخميس الماضي، أن وفدًا رفيع المستوى تولى زيارة ليبيا لمناقشة هذا الملف، مضيفًا أن المباحثات متواصلة في إطار شراكة متكافئة تضمن مصلحة البلدين، حسب تعبيره.

