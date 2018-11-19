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“السراج” يناقش الإجراءات بمراجعة قاعدة البيانات الوطنية مع ” الكبير”

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اجتمع محافظ مصر ليبيا المركزي  الصديق عمر الكبير، اليوم الاثنين ، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بمقر المجلس الرئاسي فائز السراج .

وناقش اللقاء كافة الإجراءات الخاصة بمراجعة وتدقيق قاعدة البيانات الوطنية وتنسيق الجهود بين الأطراف ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع وزراء المالية والداخلية بحكومة الوفاق الوطني، و رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، و رئيس الهيئة العامة للمعلومات والسيد عضو لجنة إدارة الهيئة، و المستشار الفني رئيس المجلس الرئاسي، ومدير مشروع أرباب الأسر الليبية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • المفروض مناقشة كل الاجراءات التي تمت بعد احداث فبراير لمعرفة التغيرات التي حدتث مند ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا ؟

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