“السراج” يناقش الإجراءات بمراجعة قاعدة البيانات الوطنية مع ” الكبير”

اجتمع محافظ مصر ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الاثنين ، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بمقر المجلس الرئاسي فائز السراج .

وناقش اللقاء كافة الإجراءات الخاصة بمراجعة وتدقيق قاعدة البيانات الوطنية وتنسيق الجهود بين الأطراف ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع وزراء المالية والداخلية بحكومة الوفاق الوطني، و رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، و رئيس الهيئة العامة للمعلومات والسيد عضو لجنة إدارة الهيئة، و المستشار الفني رئيس المجلس الرئاسي، ومدير مشروع أرباب الأسر الليبية.

