بعد تصريحات الجهيناوي.. السراج ينفي تصدير النفط إلى تونس مقابل السلع الغذائية

ليبيا – نفى الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك اليوم الإثنين ما صرح به وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بشأن إتفاق بلاده مع ليبيا لتصدير النفط مقابل السلع الغذائية وفقاً لما يُسمى بـ”آلية المقاصصة“.

السلاك قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :”ننفى نفيا قاطعا ما يتم تداوله بشأن تصدير النفط إلى الجانب التونسي مقابل سلع غذائية”.

هذا وقد قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يوم 15 نوفمبر الجاري خلال جلسة استماع له في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي بحسب صحيفة الشروق التونسية بأن بلاده اتفقت مع ليبيا على العودة إلى ما وصفه بـ”آلية المقاصصة” بمعنى استيراد البترول الليبي مقابل تمكين ليبيا من مختلف السلع التونسية ، مبيناً بأن هنالك وفد تونسي زار ليبيا لمناقشة هذا الموضوع وأنهم بصدد اجراء مباحثات في إطار شراكة متكافئة لمصلحة البلدين.

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