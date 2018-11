رئيس «العامة للثقافة» يلتقي الفنان عزالدين محمد والشاعر علي جبريل

المتوسط:

التقى رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، بمكتبه، اليوم الإثنين، رئيس جمعية الأدباء والكتاب و الفنانين، الفنان عزالدين محمد، والشاعر علي جبريل.

وقدم خلال اللقاء الفنان عزالدين محمد، نبذة عن جمعية الأدباء والكتاب والفنانين، وقدم تصور لمهرجان المحبة والسلام، ومشروع لاوربيت غنائي.

من جهته، عبر رئيس الهيئة العامة للثقافة، عن سروره البالغ بإقامة مثل هذه المناشط الفنية والثقافية الذي من شانها أن تعمق المصالحة الوطنية وتعزز قيم التسامح والروح الايجابية لدى المواطن، مبديًا استعداد الهيئة لدعم كل الجهود التي تبذل في سبيل نشر الوعي بأهمية الثقافة لأنها الزاد الحقيقي لبناء الوطن.

