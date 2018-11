المتوسط:

قام مدير أمن يفرن عميد فيصل كافو صباح اليوم الاثنين بافتتاح المبنى الجديد المخصص لقسم البحث الجنائي التابع إلى مديرية أمن يفرن.

وأقيم حفل افتتاح بحضور رؤساء الأقسام والمراكز وأعضاء قسم البحث الجنائي يفرن ومسئول الأمن بالمجلس البلدي يفرن ورئيس المباحث العامة فرع يفرن .

