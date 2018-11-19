إيطاليا: ملتزمون ببناء علاقة جديدة مع ليبيا

أكد وكيل وزارة الدفاع الإيطالية “أنجيلو توفالو” أن بلاده ملتزمة ببناء علاقة جديدة مع ليبيا أساسها الثقة واحترام الهويات الوطنية المختلفة وتعزيز الخصائص الاجتماعية والاقتصادية المميزة.

“توفالو” قال في مقابلة صحفية أجرتها معه صحيفة “لا ڤيريتاه”:”إن السياسة الإيطالية أحرقت في السنوات الأخيرة الميزة الديبلوماسية التاريخية القائمة مع الليبيين بسبب تأييد خيارات شنيعة من قبل بلدان ثالثة قررت للأسف أن تلعب ورقة الهجوم العسكري”.

وأضاف بالقول:”إن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كان يقيّم في تلك المرحلة إعطاء الثقة لمن اقترحوا باستخفاف كبير حل حرب ضارة ضد نظام القذافي ندموا بعدها ببضعة أشهر، مشيرين إلى أن عدم الاستقرار الذي تلاها قد قوّض الأمن العالمي”.

ومضى “توفالو” قائلا: “إن ليبيا اليوم بفضل العمل المتواصل الذي يقوم به رئيس الوزراء “جوزيبي كونتي” والحكومة الإيطالية برمتها تعرب مرة أخرى عن تقديرها لنهجنا الدبلوماسي الصريح والقائم على الاحترام”.

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