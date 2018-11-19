صالح يؤكد إمكانية انتخاب رئيسٍ للبلاد وفقاً للإعلان الدستوري في حالة رفض الدستور الحالي

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إمكانية إجراء انتخابات في الوضع الراهن في حال كانت هناك نية صادقة من المجتمع الدولي، خاصة وأن الشعب الليبي يرغب ويريد إجراء هذه الانتخابات

صالح وفي حوار أمس مع وكالة سبوتنيك الروسية قال إن الانتخابات ستكون طبقا للدستور إذا استفتي عليه بالقبول من الشعب الليبي، مشيراً إلى أنه وفي حال رفضه فإنهم سيحتاجون إلى وقت للوصول إلى دستور توافقي يحظى بقبول كل الليبيين، موضحا أنه وفي هذه الحالة سيتم انتخاب رئيس مؤقت للبلاد طبقا للإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب رقم خمسة لسنة ألفين وأربعة عشر.

وعن توصيات مؤتمر باليرمو قال صالح إن ضمان تنفيذها على أرض الواقع هو تعهد رؤساء الوفود بدعم العملية الانتخابية وعدم التدخل في الشأن الليبي، والتأكيد على أن الانتخابات هي الحل الوحيد والتزام الأطراف الليبية بها.

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