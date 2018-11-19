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المشري: موقفنا متطابق مع موقف الرئاسي الرافض نقل منصب القائد الأعلى في الجيش إلى حفتر

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن موقف المجلس متطابق مع موقف المجلس الرئاسي الرافض نقل منصب القائد الأعلى في الجيش الليبي إلى قائد قوات الكرامة خليفة حفتر.

وأضاف المشري، في حوار مع قناة لبيبا الأحرار عرض الأحد، إن حفتر مارس الضغط على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من خلال مفاوضته على منصب القائد العام للجيش مقابل بقاء السراج في الرئاسي.

وفي سياق متصل أشار المشري إلى أن العلاقة بين حفتر ومجلس النواب “منفلتة” قائلا “إن  حفتر خسر مجلس النواب من خلال تجاوزه مَن منحه الشرعية ليكون قائد أعلى”.

وأوضح المشري بأننا نتفق مع حفتر على تسمية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بدلا عن توحيد المؤسسة العسكرية، مشددا على ضرورة استئناف توحيد المؤسسة العسكرية من داخل ليبيا.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، صرح أنه وجه دعوة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح لزيارة طرابلس، مؤكدا إمكانية لقائهما في العاصمة قريب

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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  • والله يامشرى ماتموت إلا بقهرتك والتشهد تنساه….!!
    اتنوض واطيح ( حفتر، حفتر….!!
    انت عارف شعبية المشير كويس…
    ليس معنى هذا كما يتصور البعض بأن ( حكم العسكر ) والخوف الغير مبرر وليس عبادة شخص كما يرووج الإخوان… إنما عرف مكائد ( الإخوان)
    وتدميرهم لدولة وشعب ( كريه)
    نذالة الإخوان.
    لذا مهما حاولت التشهير والفتنة فإنك سوف تفشل كفشل حزبكم الميت الذى تحاول نفخ الروح فيه.
    لن ينفعكم ( اوردغان ) ولا الدوحة.
    ورحم ألله إمرى عرف قدر نفسه.

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