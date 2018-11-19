«الرئاسي» يعلن غدًا عطلة المولد النبوي و«الموقتة» تتخذ تدابير مشددة

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن يوم غدٍ الثلاثاء عطلة رسمية في المؤسسات والهيئات العامة كافة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضح المجلس، في قرار صادر اليوم، أن تراعي «المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة، ويحفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.

على صعيد متصل، طالبت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة جميع الأجهزة والمصالح والهيئات ومديريات الأمن بالمناطق باتخاذ التدابير الأمنية الكفيلة بمنع أي أعمال تشكل خطورة على الأمن العام، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف.

ووجهت الوزارة التهنئة بالمناسبة لجميع منتسبيها والشعب الليبي وللأمة الإسلامية عامة.

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