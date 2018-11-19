بن شرادة: باليرمو ليس امتدادا لباريس

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن مؤتمر باليرمو ليس امتدادا لمؤتمر باريس بل جاء لإفشاله بسبب الصراع الفرنسي الإيطالي على الملف الليبي.

بن شرادة أوضح في تصريح صحفي أن الدليل على هذا الأمر الضجة الإعلامية التي صاحبت الأيام الأولى عند الإعلان عن المؤتمر والمراشقة بين الإيطاليين والفرنسيين، مبينا أنه لا توجد أي أوجه تشابه بينه وبين مؤتمر باريس الذي كان ناجحا في جمع الأطراف الـ4 والخروج ببيان واضح بشأن تحديد أمد زمني لإجراء انتخابات على أسس دستورية وإصدار قانون للانتخاب واستمرار الحوار العسكري وتضمين الاتفاق السياسي.

وأضاف أن باليرمو تجاهل مسألة توحيد البلاد والسلطات فيها، وركز فقط على دعم حكومة طرابلس رغم محدودية سيطرتها على أراضي البلاد التي تقدر بـ10% من هذه الأراضي، لافتا إلى استياء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب من تجاهل المؤتمر لاتفاق المجلسين على توحيد السلطة التنفيذية ما زاد من شكهما في نية المجتمع الدولي في حل الأزمة الليبية.

وأشار بن شرادة إلى ملاحظة المشاركين الليبيين في المؤتمر وجود تدخل سافر من دول بعينها بفرض آرائها في مقابل تجاهل الوفود الليبية، وعقد اجتماعات موازية بخصوص ملفات اقتصادية ليس لها أهمية في الوقت الحالي.

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