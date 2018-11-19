الثني يتابع المشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة في المنطقة الجنوبية

ليبيا – ناقش رئيس الحكومة المؤقتة أمس الاحد مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش باعتباره رئيسا للجنة الأزمة المشكلة لمتابعة أوضاع الجنوب المشاريع التي تنفذها الحكومة والتي تعتزم تنفيذها في مناطق الجنوب.

الاجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة إلى أعمال لجنة الأزمة والاطلاع على ما تم تنفيذه من برامج في قطاع الصحة والمياه والصرف الصحي للتأكد من برنامج وصول المواد الموردة لمناطق الجنوب من تجهيزات المستوصفات وباقي المواد.

هذا وحضر الإجتماع كل من المدير التنفيذي للجنة الأزمة السنوسي صالح ورئيس لجنة العطاءات محمد صالح بالإضافة إلى رئيس لجنة المتابعة محمد عبد الرحمن ورئيس اللجنة الفنية مسعود محفوظ إلى جانب عضو اللجنة الفنية عبد القادر اسليم وعضو لجنة المتابعة محمد المناني.

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