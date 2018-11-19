توجيه عاجل وهام من فتحي باشاغا لهذه الجهات الأمنية

وجهت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني رسالة عاجلة وهامة لكافة الجهات المعنية بضبط الأمن في جميع المدن.

وطالب التوجيه الذي ذيل بتوقيع وزير الداخلية المفوض “فتحي علي باشاغا” رئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس جهاز الامن العام والتمركزات الامنية ومدير الادارة العامة للامن المركزي ومدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات والاداراة العامة للمرور والتراخيص ومدراء الأمن بالمديريات بإتخاذ الاجراءات الفورية بتكثيف الدوريات الأمنية الراكبة والراجلة بكامل اطقمها والمجاهرة بالأمن وخاصة في الفترة الليلية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن وإرتكاب الاعمال الإجرامية كـ”السرقة والحرابة والسطو”.

وأكد باشاغا ايضا على التنبية لجميع أفراد الأمن معاملة المواطنين معاملة حسنة عند إقامة الاستيقافات والتحلي بالأخلاق العالية, مشيراً إلى أنه سيتخذ أقصى العقوبات ضد المخالفين لذلك.